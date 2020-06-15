2020/06/15 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة نائب أمير الديانة الإيزيدية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أفاد مصدر مطلع، الإثنين (15 حزيران 2020) بوفاة نائب أمير الديانة الإيزيدية، كاميران خيري بيك.
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة نائب أمير الديانة الإيزيدية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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