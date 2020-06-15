وفاة نائب أمير الديانة الإيزيدية

2020/06/15 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الإثنين (15 حزيران 2020) بوفاة نائب أمير الديانة الإيزيدية، كاميران خيري بيك.

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