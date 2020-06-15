2020/06/15 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعزي الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي بوفاة المدرب الكروي، علي هادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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