الدفاع المدني يسجل اصابات في صفوفه بحريق بجامعة بغداد

2020/06/15 | 19:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الاثنين، عن تسجيل اصابات في صفوفها باخماد حريق داخل كلية في الجادرية وسط بغداد....

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