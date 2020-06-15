صندوق التربية يعلن مساعدة اكثر من 320 حالة انسانية مختلفة في جميع المحافظات

2020/06/15 | 19:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مجلس ادارة صندوق التربية برئاسة علي حميد صادق عن مساعدة اكثر من 320 حالة انسانية مختلفة لجميع المحافظات العراقية.وأضاف بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ، ان اعضاء الهيئة الإدارية لصندوق التربية ، صادقوا اليوم الاثنين على تقديم الدعم والعون لأكثر من 320 حالة من الكوادر التربوية في مختلف المحافظات .وأشار البيان إلى أن الحالات التي شملت بالمعونة تضمنت 208 حالة من العمليات الجراحية ، و 61 حالة وفاة ، فضلا عن 35 من الحالات السرطانية يضاف اليها 16 حالة إنسانية طارئة .وعبر السيد الوزير عن تطلعة لشمول جميع كوادر ومنتسبي التربية بايرادات الصندوق ، وبالشكل الذي يوفر الرعاية للمنتسبين بما يتلاءم مع مكانتهم والخدمات الجليلة التي يقدمونها من اجل بناء عراقنا الحبيب .

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