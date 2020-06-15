خلال أيام قليلة.. كورونا يضرب في الأوساط الرياضية والسياسية والفنية: تعرف على أبرز الشخصيات العراقية المصابة والمتوفاة بالفيروس

2020/06/15 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتزايد الاصابات بفيروس كورونا في العراق، بشكل تدريجي حتى كسر حاجز الالف اصابة باليوم الواحد، وسط امال ببقاء الرقم يتراوح حول الألف والتوجه لنزول تدريجي وابعاده عن الصعود مجددًا، ووسط تصاعد ارقام الاصابات، وصل الفيروس لشخصيات رياضية وسياسية وفنية عراقية بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين.وفجعت الأوساط العراقية والساحة الرياضية، الجمعة […]

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