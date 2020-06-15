البصرة.. استعراض قبلي مسلح على خلفية نزاع عشائري

2020/06/15 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بأن عشرات المسلحين من أبناء العشائر نظموا استعراضاً في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ما يقارب ١٥٠ شخصا من إحدى العشائر البصرة، تجمعوا أمام منزل أحد شيوخ العشيرة فيما يشبه الاستعراض على خلفية نزاع عشائري سابق" .

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات فإن الأشخاص المجتمعين هم من عشيرة بني تميم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظات جنوب العراق (البصرة وميسان وذي قار)، نزاعات عشائرية مستمرة نتيجة خلافات بين القبائل.

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