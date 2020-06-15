وزير الشباب والرياضة ينعى احد ملاكات الوزارة بعد اصابته بفايروس كورونا

2020/06/15 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين ،فقيد الوزارة نبيل باقر محمد علي، الموظف في القسم القانوني في الدائرة القانونية والادارية والمالية في مقر الوزارة، بعد اصابته بـ جائحة كورونا، داعيا الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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