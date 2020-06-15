الوقف السني يقرر الإبقاء على تعليق الصلوات في المساجد

2020/06/15 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن الوقف السني، الابقاء على تعليق الصلوات في المساجد وإقتصارها على كوادرها الدينية.وذكر الوقف في بيان اليوم الاثنين، ان مجلس الاوقاف الاعلى عقد اجتماعا بشأن امكانية الفتح التدريجي للمساجد في العراق بحضور عدد من المتخصصين الشرعيين وثلة طيبة من المتخصصين في الجانب الطبي بشأن استمرار غلق المساجد في ظل جائحة كورونا، وخلص الاجتماع إلى الآتي:1.يثمّن ديوان الوقف السني الصورة الحضارية التي عكستها إدارات المساجد من الأئمة والخطباء وبقية الإداريين في التفاعل الإيجابي المسؤول بالالتزام المنضبط بالإجراءات الصحية تنفيذا للفتاوى الشرعية واستجابة للتعليماتً التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق.2.أشاد المجتمعون وثمنوا التجاوب السريع لديوان الوقف السني في ضمان ترتيب إجراءات مراسم الدفن اللائقة لوفيات كورونا رحمهم الله والسعي مع السلطات الرسمية لتأمين مقابر دفن قريبة لذويهم، حيث تم تأمين سبع مقابر لهذا الغرض في بغداد وعدد من المحافظات، والسعي لتأمين فرق مناسبة لهذه الإجراءات.3.نتيجة لاشتداد الوباء في بلدنا العزيز ولأن الظروف غير مشجعة، لذلك تقرر اقتصار الصلوات الخمس والجمع في المساجد على الأئمة والخطباء إبقاء للشعيرة مع الاستمرار برفع الأذان..كما قرر المجتمعون توجيه إداراتها العمل على تطبيق الإجراءات الصحية متى تم تقرير فتحها كلياً أو جزئياً بإذن الله تعالى.

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