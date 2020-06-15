بهذا الموعد.. ’’مطر صيف’’ ودرجات حرارة اقل من المعدل نهاراً واجواء معتدلة ليلاً

2020/06/15 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

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يجيتال ميديا ان ار تي

توقع متنبئ جوي تسجيل درجات حرارة اقل من المعدل خلال الايام المقبلة مع اجواء معتدلة ليلا.

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