تفاصيل جديدة تكشف عن علمية

2020/06/15 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الاثنين، عن المواقع التي استهدفها القصف التركي ضمن عملية مخلب النسر في شمالي العراق....

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