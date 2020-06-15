الموت يغيب وكيل أمير الايزيديين في العراق والعالم

2020/06/15 | 20:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل امير الايزيديين كاميران خيري بك

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