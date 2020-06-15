خلافُ الأسَد- مَخلوف.. كيف انعَدَمت الثّقةُ بين الرّئيسِ وابن خاله؟

2020/06/15 | 20:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خريفِ عامِ 1997، في فندق كارلتون بدمشق، أُقيم حفل زفافٍ بسيط للرجلِ الذي سيصير أغنى رجلِ أعمال في #سوريا والذراع المالي لـ #بشار_الأسد.#رامي_مخلوف، ابن خال بشار الأسد، كان هو العريس.وقد اختارت عائلة…

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