تقنية تتيح لك التنصت عبر مسافات طويلة من خلال مصباح غرفتك

2020/06/15 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن باحثون عن تقنية جديدة للتنصت عبر مسافات طويلة عن طريق مصباح الغرفة المراد التنصت عليها وباستخدام حاسوب إلى جانب بعض المعدات.وأطلق الباحثون على هذه التقنية اسم “Lamphone”، وهي تتيح لأي شخص لديه حاسب محمول وتلسكوب ومستشعر بصري كهربائي بالاستماع إلى أي أصوات في غرفة تقع على بعد مئات الأقدام لحظة بلحظة، […]

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