وزارة الصحة تعلن تسجيلها اعلى نسبة للشفاء من كورونا اليوم

2020/06/15 | 20:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيلها اعلى نسبة للشفاء من كورونا اليوم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، انها “سجلت اعلى نسبة للشفاء هذا اليوم والتي بلغت (١١٥٠) من المصابين بفايروس كورونا ولأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا”.واضافت ان “ابطال ملاكات الجيش الابيض مستمرة ببذل اقصى الجهود لحين اكتساب جميع المصابين بالفيروس الشفاء التام في القريب

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