المثنى تسجّل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/15 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المثنى.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” ان “صحة المثنى سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا”.واضاف، ان”المتوفي يبلغ من العمر 67 سنة وهو من سكنة قضاء الهلال”.

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