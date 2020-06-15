رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة سعيد بك

2020/06/15 | 20:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بوفاة نائب أمير الإيزيديين في العراق والعالم كاميران خيري سعيد بك وكيل امير الايزيدية في العراق والعالم.

وقال بارزاني، في بيان التعزية، وورد الى وكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأمير كاميران خيري سعيد بك وكيل أمير الايزيدية للشؤون الدينية".

وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة نعرب عن خالص تعازينا لعائلته الكريمة وخاصة الأمير حازم تحسین بك أمير الإیزدیة وکافة الإخوة والأخوات الإيزيديين".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بوفاة نائب أمير الايزديين في العراق والعالم كاميران خيري بك يوم الاثنين في مستشفى قضاء شيخان بمحافظة دهوك.

وكاميران خيري بك هو إبن عم الامير الحالي للايزديين حازم تحسين، من مواليد عام 1955، ودرس في كلية القانون بجامعة القاهرة.

وكان خيري بك عضوا في لجنة كتابة الدستور العراقي عام 2003 ، كما اختير عضوا للجمعية الوطنية العراقية المؤقتة بين عامي 2004_2005.

ومن المقرر دفن جثمان خيري بك يوم غد الثلاثاء في ناحية باعدري خلال مراسم خاصة، وفق مراسل شفق نيوز.

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