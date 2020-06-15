إصابة مدير مستشفى شار بالسليمانية بفايروس كورونا

2020/06/15 | 20:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب مدير مستشفى شار بمدينة السليمانية بفايروس كورونا .وقال مصدر صحي ان مدير مستشفى شار بمدينة السليمانية اوميد علي أصيب فايروس كورونا، وأنه يتلقى العلاج الطبي الان في الحجر الصحي داخل منزله.

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