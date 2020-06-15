انطلاق فعاليات مهرجان “جمال النصر” في نصب الشهيد ببغداد

2020/06/15 | 20:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان “جمال النصر” في نصب الشهيد ببغداد ليكون مسك ختام أسبوع الحشد الشعبي.

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