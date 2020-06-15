عمليات ديالى تفجر وكراً لعصابات داعش الإرهابية

2020/06/15 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفجير وكر لعصابات داعش الإرهابية منطقة ام الكرامي التابعة لناحية العظيم.

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