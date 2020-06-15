الحق في الاختيار.. التسوية السلمية للوضع في سوريا

2020/06/15 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الله السامر كاتب وصحفي سوري إن الأزمة في الجمهورية العربية السورية مستمرة منذ تسع سنوات وقد تطورت على مر السنين من احتجاجات ومظاهرات مدنية داخلية إلى صراع دولي كامل.مثل أي تضارب المصالح لم تأت الحرب الأهلية في سوريا دون تدخل القوى العالمية الكبرى التي تنوي استخلاص أقصى ربح ممكن.وإن الولايات المتحدة […]

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