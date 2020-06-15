طلبة كربلاء ينهون اعتصامهم ويرفعون السرادق من ساحة التظاهر

2020/06/15 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قرر الطلبة المعتصمين في محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إنهاء اعتصامهم ورفع سرادق الاعتصام من ساحة الاعتصام في المحافظة .وقال مصدر في المحافظة لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “طلبة الجامعات في كربلاء المعتصمين في سرادق وخيم بساحة التربية وسط المحافظة […]

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