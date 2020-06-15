هيفاء وهبي تفضح المستور

2020/06/15 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الكشف عن المستور في قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعدما انتشرت أخبار تفيد بأنه سرق منها مبلغ وقدره 60 مليون جينيه مصري.وكتبت هيفا وهبي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جملة من دون ذكر أي إسم فيها قائلة: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض

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