تشيلسي يقدم عرضاً خرافياً لضم رونالدو الى صفوفه

2020/06/15 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يرغب في ضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، أن الفريق الإنجليزي يعرض على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو ، وهو نفس المبلغ الذي دفعته إدارة “السيدة العجوز” لضم

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