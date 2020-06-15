بعد تذبذب في قيمتها… الليرة السورية تعاود الهبوط مجدداً

2020/06/15 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت #الليرة_السورية الهبوط أمام العملات الأجنبية، بعد أيام شهدت فيها عدم استقرار، بين تحسن وتراجع طفيفين، لتقترب مجدداً من الـ 3000 ليرة للدولار الأميركي الواحد.وارتفع سعر صرف #الدولار أمام الليرة في دمشق، في أقل…

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