اصابة مدير مستشفى في السليمانية بفيروس كورونا

2020/06/15 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية اصيب مدير مستشفى "شار" بمدينة السليمانية بفايروس كورونا .وقال مصدر ان مدير مستشفى شار بمدينة السليمانية اوميد علي أصيب فايروس كورونا، مشيرا الى أنه يتلقى العلاج الطبي الان في الحجر الصحي داخل منزله.

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