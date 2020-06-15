الصحة: خلال اليومين المقبلين سيصدر القرار بشأن العقار الروسي لعلاج كورونا

2020/06/15 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، للوكالة الرسمية، إن “العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، مشيرا إلى أنه “في اليومين المقبلين سيصدر قرار بشأنه”.وأضاف أن “العقار […]

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