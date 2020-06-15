مدير اعلام مؤسسة السجناء لـ”العهد”: الكاظمي ساوى بين السجناء السياسيين وبين الفاسدين وهذا قرار خاطئ

2020/06/15 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال مدير علاقات واعلام مؤسسة السجناء ماجد الزركاني، اليوم الاثنين، ان تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء استهدفت شريحة السجناء السياسيين وهذا غير صحيح.واكد الزركاني في حديث متلفز لقناة “العهد” ، ” اننا ضد كل القرارات التي تستهدف السجناء السياسيين و الكاظمي ساوى بين السجناء السياسيين وبين الفاسدين وهذا قرار خاطئ”.وبين، ” […]

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