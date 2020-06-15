صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 3 وفيات و 225 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم

2020/06/15 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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جاسب الحجامي - مدير عام دائرة صحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة و المعلن عنها اليوم:-

* تم اجراء ١٥٠٠ فحص مختبري يوم امس.** تم تشخيص ٢٢٥ إصابة مع ٣ وفيات اي بنسبة وفاة ١,٣٪؜ وهذا معناه ان الأرقام المعلنة مطابقة للواقع تقريباً.*** أكرر عدم وجود جدوى من تحديد المحلة والزقاق حتى لا يتوهم البعض ان الإصابات متوطنة في مناطق معينة دون الاخرى.

- الشعلة/ ٢٢ اصابة- الطارمية/ ٥ اصابات- ابو غريب/ ٣ اصابات- الدورة/ ٣٧ اصابة- الاسكان/ ١ اصابة- المنصور/ ٧ اصابات- حي الجامعة/ ٢ إصابة- اليرموك/ ٣ اصابات- الطوبجي/ ٤ اصابات- التاجي/ ١ اصابة- العلاوي / ٢ اصابة- الكاظمية/ ٢٢ اصابة- البياع/ ١٩ اصابة- حي العامل/ ١٩ اصابة- المحمودية/ ٤ اصابة- الحرية/ ١٨ اصابة- چكوك/ ٤ اصابات- المواصلات/ ٥ اصابات- المعالف/ ٨ اصابات- السيدية/ ٥ اصابات- حي الجهاد / ١٦ اصابة- الصالحية/ ٢ اصابة- الرحمانية/ ١ اصابة- شارع حيفا/ ٢ اصابةحي العدل/ ١ اصابة- العامرية/ ١ اصابة- الشالجية/ ١ اصابة-الغزالية/ ٢ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٧ اصابات- سكنة محافظة ميسان/ ١ اصابة

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بغداد اليوم - متابعة

طرح استاذ علم الأوبئة في كلية الطب جامعة بغداد د.



جواد الديوان، استراتيجية قال إن من شأنها تقليل عدد الوفيات والإصابات بكورونا خاصة بعد ارتفاع معدل الوفيات لخمسين يومياً في اليومين الأخيرين.

وسجل العراق اليوم 45 وفاةً

بغداد اليوم - متابعة

وضع مدير دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير شرطاً قال إن من شأنه السماح بتناقص اعداد الإصابات والوفيات تدريجياً قبل حلول شهور تموز، فيما تحدث عن سبب سمح بتراجع اعداد الإصابات في دول اوربية كانت تسجل الاف الإصابات والوفيات

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاثنين (15 حزيران 2020)، بيانا يبشر بحل قريب لمشكلة ’’الاوكسجين’’ في مستشفى الحسين التعليمي.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان، ان &quo

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