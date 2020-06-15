الصحة العراقية تحدد موعداً لحسم موقفها من العلاج الروسي لكورونا وتتوقع انخفاض معدل الاصابات

2020/06/15 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة، الاثنين (15 حزيران 2020) أن العقار الروسي "افيفافير" لعلاج فيروس كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن "العقار الروسي لعلاج كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، مشيرا إلى أنه "في اليومين المقبلين سيصدر قرار بشأنه".

وأضاف أن "العقار مؤثر في النتائج لمعالجة كورونا، وليس علاجاً خاصاً لفيروس كورونا"، مبيناً أن "أحد الطرق للعلاج المستخدمة من قبل الكثير من الدول هي استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، لافتا إلى "استعمال هذه الطريقة للحالات الشديدة والحرجة في بغداد المحافظات".

وبين الجميلي أن "طريقة استخدام البلازما حققت نتائج جيدة في شفاء الحالات الشديدة في كثير من الأحيان"، لافتا إلى أن "هذه الأعداد الكبيرة من الشفاء دلالة على الخدمات التي تقدم إلى المرضى في المؤسسات الصحية".

وبشأن الحظر الجزئي والموقف الوبائي، أردف الجميلي، قائلا: نحن الآن بدور المراقبة للأسواق والمحلات"، مشيرا إلى أن "أعداد الإصابات يتوقع نزولها".

وأكمل أن "الالتزام بالاجراءات الصحية ما يزال دون مستوى المطلوب، على الرغم من تأكيد أخر البحوث أن السيطرة على انتشار كورونا هو ارتداء الكمامات إضافة إلى الاجراءات الصحية الأخرى".

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و مجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، الجمعة الماضية، عن توفر دواء جديد لعلاج المرضى المصابين بـفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) وذلك بعد تزويد المستشفيات بالدفعة الأولى من دواء " أفيفافير" الجديد.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

يجيتال ميديا ان ار تي

توقع متنبئ جوي تسجيل درجات حرارة اقل من المعدل خلال الايام المقبلة مع اجواء معتدلة ليلا.

وذكر المتنبىء الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية في تدوينة على فيسبوك ان "من المتوقع أستقرار درجات الحرارة خلال الايام ا

بغداد اليوم - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية بكين تجاوز 100 حالة، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا بشأن هذا التفشي الجديد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في

بغداد اليوم - ذي قار

أصدر محافظ ذي قار ناظم حميد، الاثنين (15 حزيران 2020)، امرا بإعفاء مدير شباب ورياضة المحافظة.

وقال المحافظ في الامر الاداري، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر اعفاء عبد الحسين جبار لطيف من منصب مدير شباب ورياضة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تحدد موعداً لحسم موقفها من العلاج الروسي لكورونا وتتوقع انخفاض معدل الاصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تحدد موعداً لحسم موقفها من العلاج الروسي لكورونا وتتوقع انخفاض معدل الاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).