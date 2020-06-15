2020/06/15 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يؤكد ضرورة مد يد العون للفلاح كونه يتحمل الكثير من أعباء العملية الزراعية وتوفير المحاصيل المختلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 20:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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