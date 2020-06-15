مصدر بصحة واسط يوضح حقيقة وفاة 11 مصاب بكورونا لم تظهر عليهم اعراض قبل دخولهم للمستشفى

2020/06/15 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضح مصدر طبي في دائر صحة واسط، الإثنين (15 حزيران 2020)، بشأن 11 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في هذا اليوم بالمحافظة في رد مباشر على ما اشيع عن عدم وجود اعراض لديهم قبل دخولهم للمستشفى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حالات الوفاة التي سجلت للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة في هذا اليوم هي بالاغلب لاشخاص دخلوا المستشفى بعد وصول الفيروس إلى مراحل خطرة في اجسامهم".

واضاف أن "هؤلاء المصابين كان من بينهم مصابين بامراض مزمنة، وقد توفي بعضهم بعد اقل من 24 ساعة من دخولهم المستشفى".

وفي وقت سابق، افاد مصدر طبي من محافظة واسط، الاثنين، بتسجيل 11 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا هذا اليوم في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في محافظة واسط سجلت 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم".

وفي قت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين (15 حزيران 2020)، تسجيل 45 حالة وفاة و1106 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (10135) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (380005)".

وأضافت، أنها "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1106) اصابات في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 72، بغداد/ الكرخ: 225، مدينة الطب: 77، النجف الأشرف: 82، السليمانية: 169، أربيل: 37، كربلاء: 27، كركوك: 28، ديالى: 44، واسط: 30، البصرة: 70، ميسان: 73، بابل: 23، ذي قار: 103، نينوى: 4، الانبار: 42".

وتابعت أن "عدد حالات الشفاء بلغ 1150، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 371، بغداد/ الكرخ: 128، مدينة الطب: 6، النجف: 11، اربيل : 11، السليمانية: 351، دهوك: 14، كركوك: 5، كربلاء: 48، ديالى: 6، البصرة: 10، ميسان: 20، واسط: 17، بابل: 17، الديوانية: 24، ذي قار: 75، المثنى: 18، الانبار: 5، نينوى: 1، صلاح الدين: 12".

وذكرت الصحة، أن "الوفيات بلغت 45 حالة وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 10، بغداد/ الكرخ: 3، مدينة الطب: 3، النجف: 2، السليمانية: 3، اربيل : 2، كركوك: 3، ديالى: 5، البصرة: 2، واسط: 3، ميسان: 3، ذي قار: 2، الديوانية: 3، المثنى: 1".

وبينت أن "مجموع الأصابات: 21315، مجموع حالات الشفاء: 9271، الراقدون الكلي: 11392، الراقدون في العناية المركزة: 150، ومجموع الوفيات: 652".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو خلية الازمة الصحية في العاصمة بغداد/ الرصافة د.عباس الحسيني، الاثنين 15-6-2020، عن معلومات ’’مرعبة’’ تخص عدد الاصابات الحقيقي بفيروس كورونا في العراق والوضع في مواجهة الفيروس.

وقال الحسيني في

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين 15-6-2020، على تصريح خارجية الولايات المتحدة ببقاء قواتها في العراق.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاجنبي

بغداد اليوم-متابعة

أكدت وزارة الصحة، الاثنين (15 حزيران 2020) أن العقار الروسي "افيفافير" لعلاج فيروس كورونا قيد المناقشة من قبل اللجان الاستشارية، وسيصدر قرار بشأنه خلال اليومين المقبلين.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل

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