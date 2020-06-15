بالصور.. ضبط ” بيت العبوات” في ديالى

2020/06/15 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي احمد العزاوي، الاثنين، عن ضبط مضافة مهمة لتنظيم داعش كانت تضم عبوات ناسفة جاهزة للتفجير شمال ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة نجحت في عملية نوعية من ضبط احدى اخطر مضافات داعش في ريف ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) والتي كانت مخبا بين الادغال العالية […]

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