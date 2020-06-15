الغانمي يشخص أسباب

2020/06/15 | 21:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، أسباب ما وصفه بـ"خراب" محافظة نينوى، مؤكدا ضرورة توازن القوات والمناصب وبالاخص الافواج القتالية بالمحافظة.

وقال الغانمي في تصريحات صحافية خلال زيارته محافظة نينوى، إن "الفساد هو من سلم نينوى لعصابات داعش الإرهابية ولن اسمح بالعودة الى المربع الأول وعدم احترام المواطن وتجسيد الطائفية".

وأضاف أن "خراب نينوى والقوات كان بسبب الفساد، وادى الى تسليم المحافظة الى عصايات اجرامية لاتمت للاسلام بصلة"، مشددا على أن "أهالي نينوى ينتظرون الكثير من الجميع وواجبنا اعانتهم".

وأكد بالقول "علينا ان نوازن القوات وعلينا اعادة النظر بتوازنات المناصب وبالاخص الافواج القتالية"، لافتا الى أن "هناك نقطة مشخصة على ضباط نينوى دائماً تتشبثون بالمناصب"، واصفا الامر باللهجة الدارجة "واحد يحفر للثاني حتى يستلم مكانه".

ووصل وزيرا الدفاعجمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي الى نينوى، صباح اليوم الاثنين، في زيارة رسمية، للاطلاع على الواقع الامني للمحافظة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، الخميس (11 حزيران 2020)، الموصل مركز محافظة نينوى نحو (400 كم شمالي بغداد)، متعهدا بعدم السماح بتكرار سقوط المدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتأتي الزيارة عقب ساعات من عملية عسكرية تركية استهدفت مواقع لحزب العمال في نينوى وإقليم كوردستان.

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