الديمقراطي الكردستاني: الانتخابات المبكرة مرهونة بالجو العام للكتل السياسية

2020/06/15 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افادت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، اليوم الاثنين، الانتخابات المبكرة مرهونة بالجو العام للكتل السياسية.وقالت صبري في حديث متلفز لقناة “العهد”، ” لا زالت الدائرة المتعددة غير واضحة المعالم و الكرد لن يمضوا مع الدوائر المتعددة”.واضافت، ” نفضل ان يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة”.

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