ايران: بدء موجة ثانية من وباء كورونا

2020/06/15 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن بدء موجة ثانية من وباء كورونا في بعض محافظات بلاده.

وأكد ربيعي في تصريح، ان المحافظات التي لم تكن تسجل فيها إصابات كثيرة في الأوقات السابقة، تشهد الان موجة جديدة من الوباء، مبينا ان من بين الاسباب التي أدت الى تزايد الإصابات، هي عدم مراقبة الركاب والحافلات، ولا رصد مسافات التباعد الاجتماعي في مترو الأنفاق بشكل صحيح.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل مئة وثلاث عشرة حالة وفاة، والفين واربعمئة وتسع وأربعين إصابة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة الأكبر للضحايا في يوم واحد منذ نحو أسبوعين.

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