اكتشاف “مقبرة جماعية” لمجندين في السودان تعود لعام 1998

2020/06/15 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الإثنين، عن اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين سودانيين قرب الخرطوم تعود لعام 1998.وقال النائب العام، في مؤتمر صحافي، إن “لجنة تحقيق من عدة جهات” عثرت على المقبرة الجماعية، من دون أن يذكر عدد الجثث التي يتوقع وجودها فيها.وقُتل عشرات المجندين، وفق شهود، أثناء محاولتهم […]

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