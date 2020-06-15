مواطنون في سوق الشيوخ يتبرعون باملاك عائدة لهم لمواجهة كورونا

2020/06/15 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تبرع عدد من المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، باملاك عائدة لهم الى خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الاصابة في القضاء .ووضع المواطن حسن الاعرجي بناية مطعم يملكه مكون من ثلاثة طوابق تحت تصرف خلية الازمة في القضاء لاستخدامه مستشفى مصغر لمعالجة المصابين بالفيروس .[…]

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