(قيصر) يبدأ بمحاسبة المتعاملين مع الأسد.. والبداية من زوجين لبنانيين

2020/06/15 | 22:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل قانون #قيصر، الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي بالإجماع، حيّز التنفيذ في السابع عشر حزيران الجاري، لفرض عقوباتٍ جديدة على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل #إيران و #روسيا في مجالات الطاقة والهندسة والأعمال والنقل…

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