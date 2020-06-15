2020/06/15 | 22:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الاثنين، عن تفاصيل الرسالة التي بعث بها القائد الشهيد أبو مهدي المهندس الى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي، مشيرا إلى أن الشهيد المهندس رفض الكشف عن الرسالة في حينها.
وقال العقابي في حوار متلفز مع قناة الميادين وتابعته وكالة صدى، “إنني كنت شاهدا
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وقال العقابي في حوار متلفز مع قناة الميادين وتابعته وكالة صدى، “إنني كنت شاهدا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي يكشف تفاصيل رسالة الشهيد المهندس الى السيد السيستاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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