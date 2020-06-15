العقابي يكشف تفاصيل رسالة الشهيد المهندس الى السيد السيستاني

2020/06/15 | 22:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الاثنين، عن تفاصيل الرسالة التي بعث بها القائد الشهيد أبو مهدي المهندس الى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي، مشيرا إلى أن الشهيد المهندس رفض الكشف عن الرسالة في حينها.وقال العقابي في حوار متلفز مع قناة الميادين وتابعته وكالة صدى، “إنني كنت شاهدا

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