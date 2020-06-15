مرور كربلاء تباشر بحملة  ” البس كمامة ” للحد من انتشار كورونا

2020/06/15 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..باشرت مديرية مرور كربلاء ، اليوم الاثنين ، حملة ” البس كمامة ” للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة .وقال إعلام المرور في تصريح لــــ ( المستقلة ) حسب توجيهات رئيس خلية الازمة محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، باشرت المديرية بحملة ” ألبس كمامة […]

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