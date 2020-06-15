العثورعلى نجم بوليوود سوشانت راجبوت منتحراً بمنزله

2020/06/15 | 22:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتحار الممثل الهندي الشاب سوشانت سينغ راجبوت فجأة في منزله،ترك عشرات علامات الاستفهام بعد اكتشاف الشرطة الهندية انتحاره في منزله الخاص.وتعيش بوليوود الهند ووسطها الفني حالة حزن سوداء وكئيبة بعد رحيل ريشي كابو وعرفان خان،القامتين الفنيتين العملاقتين.وقبل تعافيها من فقدانهما،صدمت بوليوود مجدداً برحيل نجمها الشاب سوشانت سينغ راجبوت منتحراً شنقاً في غرفة […]

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