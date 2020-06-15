مجلس النواب يستنكر القصف التركي لمناطق شمال البلاد ويعده خرقا للسيادة

2020/06/15 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استنكر مجلس النواب، الاثنين، القصف التركي الذي طال مناطق شمال البلاد، معتبرا ذلك خرقا للسيادة.وذكر بيان للمجلس تلقته /المعلومة/: لا زالت القوات التركية تمارس اعتداءاتها وقصفها المتكرر للأراضي العراقية مما يعد خرقاً للسيادة الوطنية، وتهديداً سافراً ومتكرراً لأمن المدنيين وممتلكاتهم”.واضاف: لقد استنكرنا مثل هذه العمليات العسكرية في اوقاتٍ سابقةٍ وطالبنا الحكومة […]

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