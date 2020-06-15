التجارة تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية جراء إصابته بكورونا

2020/06/15 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الاثنين، مسؤولا في الوزارة توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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