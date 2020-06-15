بعد مهند قاسم،، حكم عراقي يعلن إصابته بكورونا

2020/06/15 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الأوساط الصحفية الرياضية، اليوم الاثنين، إصابة الحكم الكروي علي كريم بفيروس كورونا.ونقل الصحفي روان رائد رسالة كريم عبر تدوينة على فيسبوك: “إخوتي لا تنسوني بالدعاء ..احتاج دعواتكم ودعمكم ..أمر بفترة صعبة الان” .وكان الحكم الدولي العراقي مهند قاسم، قد أعلن اصابته بالفيروس مطلع آيار الماضي، وتماثل إلى […]

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