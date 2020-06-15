فرنسا تسجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/15 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت فرنسا، يوم الاثنين، تسجيل 29 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29 حالة، مقارنة مع 9 يوم الأحد، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29436 حالات.وتشهد فرنسا تراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية، الذي انخفض دون مستوى 30 حالة ويبقى دون هذا المستوى لليوم السادس على التوالي، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 900 – 1000 في بعض الأيام خلال مرحلة ذروة الجائحة في البلاد.ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة إلى استمرار انخفاض عدد المرضى في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 10881 إلى 10752، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 869 إلى 846.وتعتبر فرنسا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والـ12 من حيث حصيلة الإصابات.

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