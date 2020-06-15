في إطار التصريحات المثيرة.. اللكاش مخاطبا الكاظمي : لن نسمح لك أن تكون

2020/06/15 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد صرح النائب السابق محمد اللكاش، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "لن نسمح لك بإعادة المعادله الظالمه وان لا تكون فيس بوكيا او تابعا للجيوش الالكترونية التي لطالما ظللت الراي العام في مواضيع عده" .وقال اللكاش، في الوقت الذي كنّا نأمل من رئيس الحكومه الانتقالية مصطفى الكاظمي بالالتزام ببرنامجه الذي الزم نفسه به امام مجلس النواب باتخاذ خطوات عمليه بالتحضير لإجراء انتخابات مبكره وتحديد موعد لها وهذا لم يحصل منذ شهرين او اعادة هيبة الدوله المفقودة منذ اكثر من تسعة اشهر وخاصة في مناطق وسط وجنوب البلاد نتفاجئ باجراءات غير صحيحه لقوانين العداله الانتقالية مستغلا وفاة مجلس النواب سريراً تاركا الامر للمزايدات الاعلامية.وأضاف ؛ كان الاولى على اللجنه المختصه في البرلمان تقديم طلب لاستجواب الكاظمي لمخالفته الصريحه لمواد دستوريه وقانونيهوجدد بان اي اجراء للإصلاح المالي بجب ان لايمس حقوق ذوي الشهداء والمضحين والمجاهدين والمستضعفين وان كان الكاظمي بالفعل جادا بالإصلاح الحقيقي فما كان عليه الا فتح ملفات الفساد المؤشره لدى الجميع و تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابين الذين اكتسبت أحكامهم الدرجه القطعيه منذ عقد من الزمن وكذلك إلغاء الاستثناءات لكبار المسؤولين حاليا المنتمين لحزب البعث المحظور وإعادة النظر برواتب الأجهزه القمعية بالنظام السابق .

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