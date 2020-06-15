2020/06/15 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوراق في شراع الريح لهيب عبد الخالق تتكسرُ الكلماتُ فوق شواردِ الغيماتِ، تحفرُ في متونِ الموجِ أقداماً الى أرضٍ تناهتْ، كلما عنَّتْ وجوهُ صغارِها نَثَرَتْ على دربِ الرجوعِ غبارَها، هل كانَ ثمةَ خطوةٍ حفَرَتْ على جلدِ المدينةِ سالفَ الآناءِ، وجهاً باتَ يكبرُ في اضطرابي، أو نبوعِ طفولتي، ما زالَ في سربِ المواكبِ ذلكَ الحزنُ الموشّى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوراق في شراع الريح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوراق في شراع الريح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).