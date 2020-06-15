2020/06/15 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرب آسيا يناقش المستجدات مع الإتحادات المنضوية تحت مظلته بغداد – الزمان عقد اتحاد غرب آسيا اجتماعا عن بُعد مع أمناء سر اتحاداته المنضوية تحت مظلته، وبحضور أمين سر الاتحاد، محمد فرحان، وذلك لمناقشة المستجدات التي طرأت على النشاطات المشتركة التي توقفت بسبب جائحة كورونا.وناقش المجتمعون سبل التنسيق المباشر بين جميع الأطراف بما يراعي […]

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