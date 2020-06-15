2020/06/15 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي وحسن يؤكدان وقوف الأولمبية مع النورس في أزمته الصحية بغداد – الزمان إتصل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي باللاعب الدولي الكبير أحمد راضي للاطمئنان على وضعه الصحي بعد رقوده بمستشفى النعمان لاصابته بفايروس كورونا مؤكداً له وقوف اللجنة الأولمبية معه في أزمته الصحية.وتمنى حمودي ان يكتسب راضي الشفاء الأتم ليعود معافى لعائلته […]

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