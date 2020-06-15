داليا البحيري في دائرة الخطر  بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

2020/06/15 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الفنانة داليا البحيري رسميا عن إصابة زوجها حسن سامي بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية عينة الفحص، وأكدت إنها خضعت مع ابنتها والعاملين في المنزل للفحص للتأكد من انتقال العدوى اليهم من عدمه، ولكن النتيجة ستظهر غدا.واختارت داليا البحيري طريقة مباشرة لإعلان الخبر رسميا وتحذير كل المخالطين لها ولأسرتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي […]

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